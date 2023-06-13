Galatasaray'da Romelu Lukaku iddiası

Şansal Büyüka'nın "Galatasaray'ın Romelu Lukaku ile ilgilendiğini duydum" açıklaması sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Ancak Galatasaray'ın bu transferi gerçekleştirebilmesi için karşısında büyük bir sorun çıktı.

AL HİLAL DEVREYE GİRDİ

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Romalu Lukaku'ya dev bir teklifde bulundu. İşte transfer haberinin detayları...

ARABİSTAN'DA ÖZEL GÖRÜŞME

Lukaku'nun Pazartesi günü Al-Hilal yetkilileriyle anlaşmayı görüşmek üzere Suudi Arabistan'da bir araya geldiği belirtildi.

AL HİLAL'İN TEKLİFİ

Suudi ekibinin oyuncuya 50 milyon dolarlık bir teklif yaptığı ve Lukaku'nun bu teklife sıcak baktığı aktarıldı.

CHELSEA'NİN İSTEDİĞİ ÜCRET

İngiliz basınına göre; Chelsea'nin Belçikalı oyuncu için 50 milyon euro bonservis talep edeceği ifade edildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

30 yaşındaki oyuncu Inter ile toplamda 132 maçta forma giydi ve 78 gol, 29 asist yaptı. Chelsea'de ise 59 maçta 15 gol, 3 asistlik performans sergilerdi.