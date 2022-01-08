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Spor

Galatasaray'da Ryan Babel isyanı! Topa tuttular

Ryan Babel, Galatasaray'ın evinde Giresunspor'a 1-0 yenildiği maça damga vurdu. Sergilediği başarısız performansla dikkat çeken Ryan Babel'e sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki yağdı.

star.com.tr8 Ocak 2022 Cumartesi 21:24 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 21:24
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Ryan Babel, Galatasaray'ın Süper Lig'in 20. haftasında evinde Giresunspor'a 1-0 yenildiği maçta sergilediği performansla gündem oldu. Etkisiz oyunuyla tepki çeken Ryan Babel, sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarların eleştirilerinin hedefi oldu.

RYAN BABEL, YOKLARA OYNADI

Galatasaray'ın evinde Giresunspor'a 1-0 yenildiği maça ilk 11'de başlayan Ryan Babel, kötü performansıyla tepki çekti. Ryan Babel bugüne kadar sarı-kırmızılı formayla sergilediği oyunla sık sık tartışma konusu oldu.

RYAN BABEL'İN GALATASARAY KARNESİ

35 yaşındaki Ryan Babel, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 25 maça çıkarken yalnızca 1 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulunabildi. Galatasaray'da bugüne kadar 82 maçta görev alan Ryan Babel 14 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Babel'in sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi bu yaz sona eriyor.

Taraftarların Ryan Babel tepkileri:

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