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Spor

Galatasaray'da Ryan Babel'in kaderi belli oldu! Hull City'nin teklifini reddetmişti

Ryan Babel'in Galatasaray'daki kaderi belli oluyor. Sezon başından bu yana sergilediği kötü performansla tepki çeken ve geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin teklifini reddeden Ryan Babel ile sezon sonu yolların ayrılması bekleniyor. 35 yaşındaki Hollandalı oyuncunun sezon sonu sözleşmesi sona erecek.

star.com.tr3 Şubat 2022 Perşembe 21:43 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 21:43
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Galatasaray'da Ryan Babel, bu sezon kötü performansıyla sık sık eleştiri konusu oldu. Ryan Babel, geçtiğimiz günlerde Hull City'den gelen teklifi sarı-kırmızılı takımdan alacağı olması nedeniyle reddetmişti. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor.

GALATASARAY'DA RYAN BABEL İLE YOLLAR AYRILIYOR

Sezon başından bu yana kötü performansıyla eleştirilerin hedefi olan ve sezon sonu sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi sona erecek olan Ryan Babel ile yolların ayrılması bekleniyor. 35 yaşındaki Ryan Babel bu sezon Galatasaray forması ile 26 maça çıkarken yalnızca 1 gol ve 1 asistle katkıda bulunabildi. Babel, yeni teknik direktör Domenec Torrent döneminde 3 maçta sadece 28 dakika şans buldu.

RYAN BABEL, HULL CİTY'NİN TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Galatasaray'dan Ryan Babel'i istemişti. 35 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı takımdan 2 milyon euroluk alacağının olması nedeniyle teklifi reddetmiş ve transfer gerçekleşmemişti.

star.com.tr

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