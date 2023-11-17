Galatasaray'da Sacha Boey'e teklif yağıyor

Galatasaray'dan transferde sürpriz bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılılar, eksik bölgelere takviye yapmayı öncelik kabul ettiği devre arasında bir de sağ bek transferi için çalışmalara başladı.

İLGİ ÇOK YÜKSEK

Galatasaray'ın sadece 1 milyon Euro'ya renklerine bağladığı Sacha Boey, sarı kırmızılı formayla gösterdiği performans sonrası Avrupa devlerini peşine taktı. 23 yaşındaki futbolcunun neredeyse her maçına gelen temsilciler, menajeriyle de temasa geçerek kendisine olan ilgiyi dile getiriyorlar.

TEKLİFLER İŞTAH KABARTTI

Boey'nin özellikle de Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkması, ilgiyi daha da artırmış durumda. Galatasaray cephesi her ne kadar genç oyuncuyu devre arasında bırakmaya hiç sıcak bakmasa da 20-25 milyon Euro'nun üzerinde tekliflerin gelme ihtimali, iştahları kabartmış durumda.

SCOUT EKİBİ HAZIRLANIYOR

Kulüple yeni kontrat görüşmelerini durduran Boey'nin Ocak veya Temmuz'da ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran Sarı- Kırmızılılar, yeni sağ bek arayışına başladı. Scout ekibinin hazırlayacağı oyuncu havuzunda teknik ekibin onayladığı isimler için harekete geçilecek.

Hedef, tıpkı Fransız futbolcu gibi genç, potansiyelli ve aynı zamanda da maliyeti uygun yetenekler bulabilmek.