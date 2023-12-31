Galatasaray'da Sacha Boey'e yerli alternatif

Galatasaray'da devre arası transfer döneminde sağ bek rotasyonunun genişletilmesi için girişimler başlayacak.

BOEY'NİN ARKASINA YERLİ İSİM

Elinde Sacha Boey dışında sağ beki kalmayan sarı-kırmızılılar buraya da transfer yapacak. Fransız futbolcunun satılma ihtimalinden bağımsız olarak, bu pozisyona yerli bir isim takviyesine artık neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

MOURİNHO KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Liste başında ise Roma'dan Zeki Çelik var. Son dönemde formasını kaybeden ve Mourinho'nun yeni yılda kadroda düşünmediği İtalyan basını tarafından dile getirilen milli futbolcu için bir süredir girişimler devam ediyor.