İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2023 Pazar / 18 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,5803
  • EURO
    32,7816
  • ALTIN
    1961.76
  • BIST100
    7470.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Sacha Boey'e yerli alternatif
Spor

Galatasaray'da Sacha Boey'e yerli alternatif

Galatasaray ligin ikinci yarısında yoğunlaşacak fikstürü için sağ bekte rotasyon oluşturabilecek yerli isimlere yöneldi. Sarı kırmızılı ekibin listesinin başında Zeki Çelik yer alıyor.

31 Aralık 2023 Pazar 12:19 - Güncelleme:
Galatasaray'da Sacha Boey'e yerli alternatif
ABONE OL

Galatasaray'da devre arası transfer döneminde sağ bek rotasyonunun genişletilmesi için girişimler başlayacak.

BOEY'NİN ARKASINA YERLİ İSİM

Elinde Sacha Boey dışında sağ beki kalmayan sarı-kırmızılılar buraya da transfer yapacak. Fransız futbolcunun satılma ihtimalinden bağımsız olarak, bu pozisyona yerli bir isim takviyesine artık neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

MOURİNHO KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Liste başında ise Roma'dan Zeki Çelik var. Son dönemde formasını kaybeden ve Mourinho'nun yeni yılda kadroda düşünmediği İtalyan basını tarafından dile getirilen milli futbolcu için bir süredir girişimler devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.