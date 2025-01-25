İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2025 Cumartesi / 26 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6878
  • EURO
    37,4911
  • ALTIN
    3178.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da sağ bek harekatı! Hedef Kyle Walker-Peters
Spor

Galatasaray'da sağ bek harekatı! Hedef Kyle Walker-Peters

Kadrosuna Ahmet Kutucu'yu transfer ederek başlayan Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, Southampton'da forma giyen 27 yaşındaki Kyle Walker-Peters ile ilgileniyor.

TRT SPOR25 Ocak 2025 Cumartesi 16:41 - Güncelleme:
Galatasaray'da sağ bek harekatı! Hedef Kyle Walker-Peters
ABONE OL

Galatasaray, Ahmed Kutucu takviyesinin ardından transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde savunmasına bir takviye yapmayı planlıyor.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEKİ İSİM

Galatasaray'ın bek transferi için gündemine aldığı isim ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Southampton forması giyen Kyle Walker-Peters ile ilgileniyor.

Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Peters'ın kulübü Southampton ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Southampton'da bu sezon 21 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 2 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.