Galatasaray'da sağ bek için yeni hedef: Ainsley Maitland-Niles

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, sağ bek mevkisi için gündemine aldığı isim ortaya çıktı.

RMC Sport'un haberine göre Galatasaray, Olympique Lyon forması giyen Ainsley Maitland-Niles'i kadrosuna katmak istiyor.

RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI

Sarı-kırmızılı yönetimin, İngiliz oyuncu için Fransız ekibine resmi teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

GÖRÜŞMELER YOĞUNLAŞTI

27 yaşındaki Maitland-Niles, 2023 yazında Lyon'a transfer olmuş ve kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelmişti. Galatasaray'ın oyuncuyla birkaç kez temas kurduğu, son dönemde bu görüşmelerin yeniden yoğunlaştığı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Lyon formasıyla 44 maça çıkan İngiliz oyuncu, 1 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Maitland-Niles'ın Lyon ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KARİYERİ

20 Ağustos 1997'de Londra'da doğan Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, kariyerine Arsenal'in altyapısında başladı.

Maitland-Niles, kariyeri boyunca Arsenal, Ipswich Town, West Bromwich Albion, Roma, Southampton ve Lyon'da forma giydi.