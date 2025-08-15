İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2025 Cuma / 21 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8812
  • EURO
    47,7255
  • ALTIN
    4381.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da sağ bek için yeni hedef: Ainsley Maitland-Niles
Spor

Galatasaray'da sağ bek için yeni hedef: Ainsley Maitland-Niles

Sağ bek bölgesi için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fransa'da Lyon forması giyen Ainsley Maitland-Niles'i gündemine aldı.

Haber Merkezi15 Ağustos 2025 Cuma 01:50 - Güncelleme:
Galatasaray'da sağ bek için yeni hedef: Ainsley Maitland-Niles
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, sağ bek mevkisi için gündemine aldığı isim ortaya çıktı.

RMC Sport'un haberine göre Galatasaray, Olympique Lyon forması giyen Ainsley Maitland-Niles'i kadrosuna katmak istiyor.

RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI

Sarı-kırmızılı yönetimin, İngiliz oyuncu için Fransız ekibine resmi teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

GÖRÜŞMELER YOĞUNLAŞTI

27 yaşındaki Maitland-Niles, 2023 yazında Lyon'a transfer olmuş ve kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelmişti. Galatasaray'ın oyuncuyla birkaç kez temas kurduğu, son dönemde bu görüşmelerin yeniden yoğunlaştığı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Lyon formasıyla 44 maça çıkan İngiliz oyuncu, 1 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Maitland-Niles'ın Lyon ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KARİYERİ

20 Ağustos 1997'de Londra'da doğan Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, kariyerine Arsenal'in altyapısında başladı.

Maitland-Niles, kariyeri boyunca Arsenal, Ipswich Town, West Bromwich Albion, Roma, Southampton ve Lyon'da forma giydi.

ÖNERİLEN VİDEO

24 Yılın Hikayesi: Birlik ve Kardeşliğin Türkiye'si

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.