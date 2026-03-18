UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Liverpool'a konuk oldu. Sarı kırmızılılarda yıldız futbolcu Victor Osimhen, yaşanan bir ikili mücadelenin ardından sakatlık yaşadı.

Bir süre kenara gelen Osimhen, sonrasında koluna yapılan bandajla oyun alanına geri döndü.

TANSİYON YÜKSELDİ

Öte yandan Osimhen'in acı içerisinde yerde olduğu dakikalarda tansiyon da yükseldi. Liverpool forması giyen Szoboszlai ile Victor Osimhen arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Bir süre bandajla oyuna devam eden Victor Osimhen ikinci yarının başında yerini Leroy Sane'ye bıraktı.

