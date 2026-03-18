19 Mart 2026 Perşembe / 1 Sevval 1447
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da sakatlık gelişmesi! Victor Osimhen devam edemedi
Galatasaray'da sakatlık gelişmesi! Victor Osimhen devam edemedi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen maçın henüz başında girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık yaşadı. Bir süre bandajla oyuna devam eden Nijeryalı santrfor ikinci yarının başında yerini Leroy Sane'ye bıraktı.

HABER MERKEZİ18 Mart 2026 Çarşamba 23:24
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Liverpool'a konuk oldu. Sarı kırmızılılarda yıldız futbolcu Victor Osimhen, yaşanan bir ikili mücadelenin ardından sakatlık yaşadı.

Bir süre kenara gelen Osimhen, sonrasında koluna yapılan bandajla oyun alanına geri döndü.

TANSİYON YÜKSELDİ

Öte yandan Osimhen'in acı içerisinde yerde olduğu dakikalarda tansiyon da yükseldi. Liverpool forması giyen Szoboszlai ile Victor Osimhen arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

İKİNCİ YARININ BAŞINDA OYUNDAN ALINDI

Bir süre bandajla oyuna devam eden Victor Osimhen ikinci yarının başında yerini Leroy Sane'ye bıraktı.

