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Spor

Galatasaray'da sakatlık! Milli takım kampından çıkarıldı

Galatasaray'ın başarılı sol beki Ismail Jacobs, milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle ülkesi Senegal'in oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldı.

DHA13 Kasım 2024 Çarşamba 13:34 - Güncelleme:
Galatasaray'da sakatlık! Milli takım kampından çıkarıldı
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Senegal Futbol Federasyonu, Ismail Jakobs'un sağ bacak soleus kasında 3. derece yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

Senegal Federasyonunun resmi siteden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"14 Kasım 2024'te Burkina Faso-Senegal ve 19 Kasım 2024'te Senegal-Burundi karşılaşmalarına çağrılan oyuncu Ismail Jakobs, 10 Kasım 2024'te kulübü ile çıktığı maçta sakatlandı. Kulübü Galatasaray tarafından 11 Kasım 2024'te İstanbul'da yapılan MR incelemelerinde sağ bacakta soleus kasında 3. derece lezyon tespit edildi. Bu nedenle Ismail Jakobs Kasım ayı periyodundaki milli maçlarda yer alamayacak."

  • Ismail Jacobs
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