Rizespor karşısındaki 6-2'lik galibiyetiyle 29. haftayı galibiyetle tamamlayan Galatasaray'da sakat futbolcularla ilgili son durum belli oldu.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları devam eden Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı, Kasımpaşa maçında olmayacak.

SERGE AURIER'İN DURUMU

Galatasaray'da Serge Aurier'in sakatlığı geçti ama yüzde yüz olarak takıma katkı vermesi açısından riske edilmeyip milli maç arasından sonra oynaması bekleniyor.

KAAN AYHAN FORMA GİYEBİLECEK

Galatasaray'da sakatlığı bulunan bir başka isim Kaan Ayhan ise Kasımpaşa maçında forma giyebilecek.

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile 17 Mart Pazar günü karşı karşıya gelecek.