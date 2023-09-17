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Spor

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi mesaisi başladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında sahasında Kopenhag ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

AA17 Eylül 2023 Pazar 13:53 - Güncelleme:
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi mesaisi başladı
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında sahasında Kopenhag ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Koşu ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, üçe üç oyununun ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın sabah yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

SÜPER LİG KARNESİ

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de çıktığı 4 resmi maçın 3'ünü kazanırken 1'inde berabere kaldı ve 10 puanı hanesine yazdırdı.

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