Spor

Galatasaray'da seçim günü! Dursun Özbek tek aday

Galatasaray'ın 105. dönem yönetiminin belirleneceği seçimli olağan genel kurul başladı. Mevcut başkan Dursun Özbek tek aday olarak seçime girerken, oy kullanma işlemi sona erdi. Genel kurulda oy sayımına geçildi.

AA23 Mayıs 2026 Cumartesi 10:32 - Güncelleme:
Galatasaray Kulübünün seçimli olağan genel kurulu başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün 105. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde yapılıyor.

Yeterli çoğunluğun aranmadığı genel kurulda, divan başkanlığına Ahmet Kemal Kumkumoğlu seçildi.

Divan heyetinin oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, sandık kurullarının oluşturulmasına geçildi.

Üyelerin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 12 sandık kuruldu. Oy kullanma işlemi, saat 15.00'te sona erdi ve oyların sayımına geçildi.

ÖZBEK'İN YENİ DÖNEM LİSTESİ

Özbek'in divan kuruluna sunduğu yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu asıl ve yedek üye listeleri şöyle:

Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu

Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül

Denetim asıl: Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Hasan Can Külahçıoğlu

Denetim yedek: Halil Cem Burnaz, Nazımcan Aygın, Çağatay Aras Uçkun

Sicil asıl: Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan.

Sicil yedek: Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Sadettin Can Bilginer

Disiplin asıl: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk

Disiplin yedek: Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın.

İşte anbean yaşanan gelişmeler:

15:00: Oy verme işlemi sona erdi. Sayım yapılıyor...

13:10: Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, oy kullanmak için Galatasaray Lisesi'ne geldi.

12.45 itibarıyla 1141 kulüp üyesi, oy kullanma işlemini gerçekleştirerek imzasını attı.

11:07: Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ile divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, aynı sandıkta oyunu kullandı.

11:01: Dursun Özbek: Bu seçimin Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah yeni ekibimizle beraber Galatasaray'a daha güzel işler yapmak için çalışacağız.

10:30: Dursun Özbek: Genel kurulun bize verdiği mesaj şu: Bugüne kadar güzel işler yaptınız ama Galatasaray hiçbir zaman yapılanla yetinmez. Daha fazlasını ister. Bundan sonraki süreçte de bundan daha fazlasına çıkmanız lazım.

10:28: Dursun Özbek: Seçim günleri Galatasaray'ın bayram günleridir. Bugün de öyle olacak. Tek adaylı bir seçim Galatasaray geleneklerine uygun değildir ama bu dönem böyle oldu.

10:10: Mevcut başkan Dursun Özbek'in tek aday olarak girdiği genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gidecek.

10:06: Yeterli çoğunluğun aranmadığı genel kurulda, divan başkanlığına Ahmet Kemal Kumkumoğlu seçildi.

10:00: Galatasaray Kulübünün seçimli olağan genel kurulu başladı.

