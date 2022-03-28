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Spor

Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

Galatasaray'da seçim 30 Nisan 2022 Cumartesi günü Galatasaray Lisesi'nde yapılacak.

IHA28 Mart 2022 Pazartesi 17:24 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 17:24
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Galatasaray'da olağanüstü seçimli genel kurulun 23 Nisan'da yapılacağı ancak yeterli çoğunluk sağlanamazsa 30 Nisan'da gerçekleştirileceği açıklandı.

Sarı kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan duyuru şöyle:

"Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde Kulübümüzün "OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır."

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