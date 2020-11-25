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Spor

Galatasaray'da seçime koronavirüs engeli

Galatasaray Kulübü'nde olağanüstü genel kurul, koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayacak. İstanbul Valiliği'ne bağlı dernekler masasının; Galatasaray Yönetimi'ne tebligatı yakın zamanda göndermesi bekleniyor

DHA25 Kasım 2020 Çarşamba 15:18 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 15:18
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Galatasaray Kulübü, Aralık ayında yapılması için başvurduğu olağanüstü genel kurulunu gerçekleştiremeyecek. 19-26 Aralık tarihlerinde genel kurulu olağanüstü seçim için toplamak isteyen sarı-kırmızılılar, covid-19 salgını nedeniyle bunu yapamayacak. İçişleri Bakanlığı'nın bünyesinde oluşturulan COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmamasını ve ileri tarihe ertelenmesini önermişti. 1 Aralık 2020 olan bu tarihin 28 Şubat 2021'e uzatılacağı öğrenildi.

Bu tarihe kadar genel kurulların toplanmasına izin verilmeyeceği, pandeminin seyrine göre bu konuda tekrar karar alınacağı öğrenildi. Valililklerin, İçişleri Bakanlığı'ndan gelen bu tebligatı Galatasaray Yönetimi'ne yakın zamanda dernekler Masası aracılığıyla göndermesi ve kulübün de bunu resmi olarak açıklaması bekleniyor. Galatasaray'dan olağan kongre zamanı ise Mayıs 2021.

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