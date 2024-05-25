Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu yapılıyor. Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarıştı.

Galatasaray Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Dursun Özbek, 14. sandık sonucunda seçimi kazanmayı garantiledi. 4 bin 415 kişinin oy kullandığı seçimde Özbek, 20 sandık sonucunda 3343 oy alarak üçüncü kez başkanlığa seçildi.

Dursun Özbek, aldığı 3343 oyla Ünal Aysal'ı geçerek Galatasaray tarihinde en çok oyla seçilen başkan oldu.

Galatasaray'da seçime 4 bin 415 bin üyenin katıldığı açıklandı.



BAŞKANDAN İLK AÇIKLAMA

Başkan Dursun Özbek seçimi garantilemesinin ardından, "Galatasaray'a yakışan demokratik bir seçim olmuştur. Süheyl kardeşime de bu demokrasiye verdiği destekten dolayı teşekkür ederim. Burada kaybeden yoktur. Bir kurum kazanmıştır. O da Galatasaray'dır." diye konuştu.

Dursun Özbek, oy sayımının bitmesinin ardından kürsüde konuştu. Özbek, "Asıl kutlamalarımız yarın olacak. Yarın şampiyon olacağız. İnşallah yarın 24. şampiyonluğumuzu kazanacağız. Sizlerin desteğiyle Galatasaray, hepimizin gurur duyduğu yerlere gelecek. Galatasaray'ın ihtiyacı olan birlik ve beraberlik, sevgi iklimidir. Bunu hiç aklımızdan çıkarmayalım. Galatasaray'ı gelecek yüzyıllara taşımanın yolu budur. Ne yaparsak yapalım ama sevgiyle yapalım. Yaşasın Galatasaray!" dedi.

TOPLAM OY | DURSUN ÖZBEK: 3343 - SÜHEYL BATUM: 955

SANDIK SONUÇLARI

1. SANDIK

Dursun Özbek: 157

Süheyl Batum: 36

2. SANDIK

Dursun Özbek: 173

Süheyl Batum: 32

3. SANDIK

Dursun Özbek: 162

Süheyl Batum: 70

4. SANDIK

Dursun Özbek: 162

Süheyl Batum: 61

5. SANDIK

Dursun Özbek: 147

Süheyl Batum: 61

6. SANDIK

Dursun Özbek: 151

Süheyl Batum: 63

7. SANDIK

Dursun Özbek: 164

Süheyl Batum: 45

8. SANDIK

Dursun Özbek: 166

Süheyl Batum: 42

9. SANDIK

Dursun Özbek: 167

Süheyl Batum: 42

10. SANDIK

Dursun Özbek: 146

Süheyl Batum: 47

11. SANDIK

Dursun Özbek: 158

Süheyl Batum: 53

12. SANDIK

Dursun Özbek: 124

Süheyl Batum: 35

13. SANDIK

Dursun Özbek: 141

Süheyl Batum: 36

14. SANDIK

Dursun Özbek: 155

Süheyl Batum: 49

15. SANDIK

Dursun Özbek: 174

Süheyl Batum: 44

16. SANDIK

Dursun Özbek: 208

Süheyl Batum: 47

17. SANDIK

Dursun Özbek: 197

Süheyl Batum: 48

18. SANDIK

Dursun Özbek: 191

Süheyl Batum: 44

19. SANDIK

Dursun Özbek: 199

Süheyl Batum: 53

20. SANDIK

Dursun Özbek: 201

Süheyl Batum: 47

Dursun Özbek: 3343

Süheyl Batum: 955

DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ



Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.