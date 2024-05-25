Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu yapılıyor. Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarıştı.
Galatasaray Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Dursun Özbek, 14. sandık sonucunda seçimi kazanmayı garantiledi. 4 bin 415 kişinin oy kullandığı seçimde Özbek, 20 sandık sonucunda 3343 oy alarak üçüncü kez başkanlığa seçildi.Dursun Özbek, aldığı 3343 oyla Ünal Aysal'ı geçerek Galatasaray tarihinde en çok oyla seçilen başkan oldu.
Galatasaray'da seçime 4 bin 415 bin üyenin katıldığı açıklandı.
BAŞKANDAN İLK AÇIKLAMA
Başkan Dursun Özbek seçimi garantilemesinin ardından, "Galatasaray'a yakışan demokratik bir seçim olmuştur. Süheyl kardeşime de bu demokrasiye verdiği destekten dolayı teşekkür ederim. Burada kaybeden yoktur. Bir kurum kazanmıştır. O da Galatasaray'dır." diye konuştu.
Dursun Özbek, oy sayımının bitmesinin ardından kürsüde konuştu. Özbek, "Asıl kutlamalarımız yarın olacak. Yarın şampiyon olacağız. İnşallah yarın 24. şampiyonluğumuzu kazanacağız. Sizlerin desteğiyle Galatasaray, hepimizin gurur duyduğu yerlere gelecek. Galatasaray'ın ihtiyacı olan birlik ve beraberlik, sevgi iklimidir. Bunu hiç aklımızdan çıkarmayalım. Galatasaray'ı gelecek yüzyıllara taşımanın yolu budur. Ne yaparsak yapalım ama sevgiyle yapalım. Yaşasın Galatasaray!" dedi.
TOPLAM OY | DURSUN ÖZBEK: 3343 - SÜHEYL BATUM: 955
SANDIK SONUÇLARI
1. SANDIK
Dursun Özbek: 157
Süheyl Batum: 36
2. SANDIK
Dursun Özbek: 173
Süheyl Batum: 32
3. SANDIK
Dursun Özbek: 162
Süheyl Batum: 70
4. SANDIK
Dursun Özbek: 162
Süheyl Batum: 61
5. SANDIK
Dursun Özbek: 147
Süheyl Batum: 61
6. SANDIK
Dursun Özbek: 151
Süheyl Batum: 63
7. SANDIK
Dursun Özbek: 164
Süheyl Batum: 45
8. SANDIK
Dursun Özbek: 166
Süheyl Batum: 42
9. SANDIK
Dursun Özbek: 167
Süheyl Batum: 42
10. SANDIK
Dursun Özbek: 146
Süheyl Batum: 47
11. SANDIK
Dursun Özbek: 158
Süheyl Batum: 53
12. SANDIK
Dursun Özbek: 124
Süheyl Batum: 35
13. SANDIK
Dursun Özbek: 141
Süheyl Batum: 36
14. SANDIK
Dursun Özbek: 155
Süheyl Batum: 49
15. SANDIK
Dursun Özbek: 174
Süheyl Batum: 44
16. SANDIK
Dursun Özbek: 208
Süheyl Batum: 47
17. SANDIK
Dursun Özbek: 197
Süheyl Batum: 48
18. SANDIK
Dursun Özbek: 191
Süheyl Batum: 44
19. SANDIK
Dursun Özbek: 199
Süheyl Batum: 53
20. SANDIK
Dursun Özbek: 201
Süheyl Batum: 47TOPLAM OY
Dursun Özbek: 3343
Süheyl Batum: 955
DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ
Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan
Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.