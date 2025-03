Son 4 maçında 4 beraberlik alan Galatasaray, yeni bir çıkış için Alanyaspor maçını milat olarak görüyor. Avrupa'da AZ Alkmaar'la 2-2, F.Bahçe ile evinde 0-0, Konyaspor ile kupada yine golsüz berabere kalıp son lig maçında da Kasımpaşa deplasmanından 3-3'lük eşitlikle dönen G.Saray'ın durumunu yönetim kurulu, "Geçici bir düşüş ama panik değil" şeklinde yorumluyor. Takımın yeniden toparlanıp, ayağa kalkacağına inanan yöneticiler, bu durumun Avrupa'nın en güçlü takımları dahil hemen hemen her kulübün başına gelen doğal bir süreç olduğunu düşünüyor. Yönetim ve teknik ekip bu doğal sürecin bir an önce sona ermesi ve çıkış trendi için adeta seferberlik ilan etmiş durumda.

KÖTÜ ANTRENÖR ANLAMINA GELMEZ

Bu konuda yapılan çalışmaları G.Saraylı yöneticiler Akşam'a şu şekilde aktardı: "Her takımın belli dönemlerde performansında düşüş olur. Mental yorgunluk, üst üste gelen maçlar, formsuzluk. Her takımın böyle dönemi olur. Burada önemli olan bir an önce düşüşü durdurup, çıkışı başlatmak. Real Madrid bile böyle şeyler yaşıyor. Bu kötü takım kötü antrenör anlamına gelmez. Bir formsuzluk, bir mental yorgunluk. Önemli olan bundan çabuk sıyrılmak. Bu yarın rakip takımların da başına gelecek.

PAZAR GÜNÜNE KADAR BİRLİKTEYİZ

Hem biz hem de teknik ekip oyuncularla yakından temas halindeyiz. Fenerbahçe maçından önce bir moral yemeği yemiştik. Şimdi de takımı yarın (bugün) erkenden Alanya maçı için güneye götürüyoruz. Bizim işimiz böyle durumlarda gerekli morali verip, terapiyi yapmak. İstenen sonuçlar gelmeyince yapılan eleştiri ve baskılardan kaynaklanan bir negatif ortam oluştu. Pazar günü oynanan maça kadar hep birlikte olacağız ve oyuncuların motivasyonunu artıracak bir ortam oluşturacağız. Asla panik havası yok. Hem takım hem de yönetimde böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil."