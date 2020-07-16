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Spor

Galatasaray'da Selçuk İnan ile yollar ayrılıyor

9 sezondur Galatasaray forması giyen Selçuk İnan, sezon sonunda sarı kırmızılı takımla yollarını ayıracak. Peki Selçuk futbola devam edecek mi? İşte detaylar...

16 Temmuz 2020 Perşembe 09:57 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 09:57
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Galatasaray’da bir devir sona eriyor. 2011-12 sezonundan bu yana sarı kırmızılı forma giyen ve bu süreçte 14 kupa kaldıran takım kaptanı Selçuk İnan ile yollar kesin olarak ayrılıyor.

Sabah'ın haberine göre; Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki futbolcuya yeni kontrat teklif edilmeyecek.

Geçen yıl ücretinde büyük bir indirime giderek, yıllık 4 milyon TL’ye 1 sezonluk sözleşme imzalayan Selçuk’un bir sezon daha Galatasaray’da kalma arzusuna olumlu yanıt verilmeyecek ve hizmetlerinden ötürü kendisine teşekkür edilecek.

SÜPER LİG’İN YENİ TAKIMI HATAY TALİP

Bu sezon forma giydiği 13 resmi maçta asist ya da golü bulunmayan Selçuk İnan, futbol hayatına devam etme kararı alırsa, yoluna başka bir kulüpte devam edecek.

62 kez de A Milli Takım forması giyen tecrübeli oyuncu yeşil sahalara veda etme yönünde tercih yapması durumunda teknik heyette veya Galatasaray Kulübü’nde görev alması gündeme gelecek.

Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Hatayspor’un başkanı Nihat Tazearslan, hemşehrileri olan Selçuk İnan’la bir transfer görüşmesi yaparak tekliflerini ilettiklerini ve kendisinden cevap beklediklerini açıklamıştı.

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