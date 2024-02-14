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  • Galatasaray'da Serge Aurier imzayı attı! ''Çok büyük bir gurur''
Spor

Galatasaray'da Serge Aurier imzayı attı! ''Çok büyük bir gurur''

Galatasaray'da Serge Aurier transferi resmileşti. Fildişili oyuncu, sarı kırmızılı formayı giyerek imzayı attı.

14 Şubat 2024 Çarşamba 22:30 - Güncelleme:
Galatasaray'da Serge Aurier imzayı attı! ''Çok büyük bir gurur''
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Galatasaray yeni transferi Serge Aurier'e kavuştu. Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu yaşayan tecrübeli oyuncu kutlamaların ardından sarı kırmızılılara katıldı.

Tecrübeli oyuncu, "Çok mutluyum. Bu turnuvayı ve kupayı kazandığımız için mutluyum. Böyle bir kulübe transfer olduğum için mutluyum. Benim için bir gurur. Kupa devam ederken onlardan çok mesaj aldım. Taraftarın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum." şeklinde konuştu.

Galatasaray, Aurier ile 4 aylık bir sözleşme imzaladı.

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