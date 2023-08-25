İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2023 Cuma / 9 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5335
  • EURO
    28,6613
  • ALTIN
    1635.4
  • BIST100
    7497.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Sergio Ramos heyecanı! İmza tarihini duyurdular
Spor

Galatasaray'da Sergio Ramos heyecanı! İmza tarihini duyurdular

Galatasaray Sergio Ramos transferini bitirmek üzere. Sarı kırmızılılar oyuncuyla anlaşma aşamasına geldi. İşte detaylar...

25 Ağustos 2023 Cuma 11:14 - Güncelleme:
Galatasaray'da Sergio Ramos heyecanı! İmza tarihini duyurdular
ABONE OL

Galatasaray'ın transferdeki bir numaralı hedefi Sergio Ramos. Sarı kırmızılılar dünyaca ünlü oyuncuyla anlaşmaya çok yakın. Yıldız futbolcunun Galatasaray'a imza atmak üzere olduğu öne sürüldü.

SERGIO RAMOS HAFTAYA İMZALIYOR İDDİASI

Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Sergio Ramos transferinde sona geldi. Sarı-kırmızılıların İspanyol savunmacıyla gelecek hafta sözleşme imzalayacağı haber detayında vurgulandı.

Sergio Ramos'un 2 yıllık kontrat talep ettiği, Sarı kırmızılıların ise oyuncuya 1+1 yıllık teklif yaptığı belirtiliyordu.

4 EYLÜL'E KADAR TRANSFERLERİ BİTİRMEK İSTİYOR

Stoperin yanı sıra orta saha transferi de düşünen Galatasaray'ın takviyeleri 4 Eylül'e kadar bitirip UEFA'ya bildirmek istediği kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.