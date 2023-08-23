İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2023 Çarşamba / 7 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,2032
  • EURO
    29,5957
  • ALTIN
    1664.48
  • BIST100
    7756.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Sergio Ramos heyecanı! Kritik Şampiyonlar Ligi detayı
Spor

Galatasaray'da Sergio Ramos heyecanı! Kritik Şampiyonlar Ligi detayı

Galatasaray'da Sergio Ramos gelişmesi yaşanıyor. Sarı kırmızılılar için bu akşam oynanacak Şampiyonlar Lig'i maçı kader niteliğinde. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa Sergio Ramos sarı kırmızılıların teklifini kabul edecek.

23 Ağustos 2023 Çarşamba 09:10 - Güncelleme:
Galatasaray'da Sergio Ramos heyecanı! Kritik Şampiyonlar Ligi detayı
ABONE OL

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi yolunda bu akşam büyük bir adım atacak. iki ön eleme turunu geride bırakan Cim Bom, Play-Off'ta bu akşam Molde'yi deplasmanda yenip avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmeye çalışacak.

Aslan, eğer bu turu geçip Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa büyük bir gelir elde edecek. Galatasaray, gruplara kalırsa kasasına minimum 25 milyon Euro koyacak.

Cim Bom'da bugünkü müsabaka, önemli bir transfer için de kritik durumda. Stoper hattı için listede bulunan Sergio Ramos için yapılacak büyük atak, bugünkü karşılaşmaya bağlı...

TEMASLAR HIZLANACAK

İspanyol stoperin 2 yıllık sözleşme için yaklaşık 25 milyon Euro'luk bir talebinin olması sonrasında beklemeye geçen Galatasaray, Molde karşısında istediği sonucu alır ve tur için önemli bir adım atarsa Ramos'la temasları hızlandıracak.

Kariyerine Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takımda devam etmek isteyen 37 yaşındaki savunmacı için eli de güçlenecek olan yönetim, böylelikle maliyeti düşürmek için de girişimde bulunabilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.