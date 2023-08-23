Galatasaray, Şampiyonlar Ligi yolunda bu akşam büyük bir adım atacak. iki ön eleme turunu geride bırakan Cim Bom, Play-Off'ta bu akşam Molde'yi deplasmanda yenip avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmeye çalışacak.

Aslan, eğer bu turu geçip Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa büyük bir gelir elde edecek. Galatasaray, gruplara kalırsa kasasına minimum 25 milyon Euro koyacak.

Cim Bom'da bugünkü müsabaka, önemli bir transfer için de kritik durumda. Stoper hattı için listede bulunan Sergio Ramos için yapılacak büyük atak, bugünkü karşılaşmaya bağlı...

TEMASLAR HIZLANACAK

İspanyol stoperin 2 yıllık sözleşme için yaklaşık 25 milyon Euro'luk bir talebinin olması sonrasında beklemeye geçen Galatasaray, Molde karşısında istediği sonucu alır ve tur için önemli bir adım atarsa Ramos'la temasları hızlandıracak.

Kariyerine Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takımda devam etmek isteyen 37 yaşındaki savunmacı için eli de güçlenecek olan yönetim, böylelikle maliyeti düşürmek için de girişimde bulunabilecek.