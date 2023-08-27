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Spor

Galatasaray'da Sergio Ramos için dev hazırlık

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Sergio Ramos transferini de tıpkı Hakim Ziyech'te olduğu gibi ses getirecek şekilde açıklamak istiyor.

Fanatik27 Ağustos 2023 Pazar 12:02 - Güncelleme:
Galatasaray'da Sergio Ramos için dev hazırlık
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir dünya yıldızının daha transferini bitirmek için geri sayıma geçti.

Başta Mauro Icardi olmak üzere kadrosunu büyük ölçüde koruyan ve yıldızlarla dolu kadrosuna yeni oyuncular getirerek kaliteyi zirveye çıkaran sarı kırmızılılar, bir bombayı daha patlatmak için geri sayımda.

HAKIM ZIYECH GİBİ AÇIKLANACAK

İspanya La Liga devi Real Madrid'in efsanesi Sergio Ramos'u Aslan yapmak için geri sayımda bulunan idareciler, yeni haftada 37 yaşındaki stoperi aynı Hakim Ziyech'te olduğu gibi sansasyonel şekilde duyurmayı amaçlıyor.

YILLIK 10 MİLYON EURO, 1 ARTI 1 YIL

Molde'yle oynayacakları Şampiyonlar Ligi Play-Off maçında Norveç temsilcisini geride bırakıp gruplara kalmayı hedefleyen yönetim, devlerin arenasında başarı elde edebilmek için tecrübesiyle dünyaya nam salan Sergio Ramos'u istiyor. Deneyimli isimle senelik 10 milyon Euro'dan 1 artı 1 yıllığına anlaşmaya yakın olan yönetim, Ramos'u yeni haftada açıklayıp taraftarını mest etmek istiyor.

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