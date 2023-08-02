Galatasaray'da Sergio Ramos sesleri

Yaz transfer döneminde kadrosunu Wilfried Zaha, Angelino, Bakambu, Mauro Icardi ve Halil Dervişoğlu gibi önemli isimlerle güçlendiren Galatasaray durmak bilmiyor.

Yerli statüsü için de hamlelerde bulunan Cimbom, Günay Güvenç'in ardından Kerem Demirbay'ı renklerine bağladı. Ancak, sarı kırmızılı ekip, Okan Buruk'un da talepleri doğrultusunda yabancı transferi konusunda da çalışmalarını bir yandan sürdürmeyi ihmal etmiyor.

SERGIO RAMOS İDDİALARI

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın İspanyol stoper Sergio Ramos'u gündemine aldığı ve kısa süre içinde harekete geçeceği öne sürülmüştü. Bu iddiaların ardından, Avrupa basınında da Cimbom'un Sergio Ramos'la ilgilendiği haberleri servis edildi.

MAURO ICARDI DEVREYE GİRDİ

Galatasaray'ın Ramos ilgisi sonrası sarı kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, PSG'de birlikte forma giydiği eski takım arkadaşı için devreye girdi. Ramos'la görüşen Icardi, tecrübeli yıldızın Galatasaray'a transfer olması için onu ikna etmeye çalıştı.

MENAJERİYLE İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Bu süreçte Galatasaray yönetiminin de kolları sıvayarak Ramos için harekete geçtiği ve 37 yaşındaki stoperle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi. Galatasaray yönetiminin Ramos'la görüştükten sonra menajeri ile transferlerin şartlarını masaya yatırdığı da gelen bilgiler arasında.

Sergio Ramos'un menajerinin önümüzdeki günlerde Galatasaray ile yeniden transfer görüşmesi gerçekleştirmesi bekleniyor.

RAMOS GELİRSE NELSSON GİDECEK

Bu arada Sarı kırmızılı yönetim, Victor Nelsson'a gelen teklifleri de değerlendirmeye aldı. Danimarkalı oyuncu için iyi bir teklif gelmesi durumunda yollar ayrılacak. Böylece, hem kadrodaki maaş yükü azalacak, hem de kasaya para girecek.

ÖNCELİĞİ ABD

İspanyol medyasında Sergio Ramos'un ABD profesyonel futbol ligi MLS'den talipleri olduğu ve Messi'nin kısa süre önce transfer olduğu Inter Miami'ye gidebileceği belirtildi. Ramos'un MLS'ye transfer olamazsa diğer seçenekleri değerlendirmeye alacağı öne sürüldü.

AİLESİ SUUDİ ARABİSTAN'I İSTEMİYOR

Öte yandan, yine İspanya'da yayınlanan spor gazeteleri, Sergio Ramos'un Suudi Arabistan'dan gelen çılgın teklifleri de düşünebileceğini yazarken, ailesinin S. Arabistan'da yaşamak istemediğini satırlarına taşıdı.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKABİLİR

Sergio Ramos'un transfer döneminin sonu yaklaştıkça Türkiye ihtimaline sıcak bakabileceği ve Türkiye'de oynama fikrini göz ardı etmeyeceği vurgulandı.

SERGİO RAMOS KİMDİR?

Dünyaca ünlü İspanyol stoper. Tam adı Sergio Ramos García'dır. 30 Mart 1986 tarihinde İspanya'nın Andalusia bölgesindeki Camas kasabasında doğmuştur. Kariyerine Sevilla Futbol Kulübü'nün altyapısında başlayan Sergio Ramos, 2004 yılında Sevilla'nın A takımıyla profesyonel sözleşme imzalayarak La Liga'da ilk maçına çıkmıştır. Bu dönemde yetenekleri ve savunmadaki üstün performansı dikkat çekmiş ve Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarına girmiştir. 2005 yılında İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Ramos, burada uzun yıllar boyunca kaptanlık yapmış ve kulübün başarılarına önemli katkılarda bulunmuştur. Real Madrid ile birçok yerel ve uluslararası şampiyonluk yaşamış ve takımın savunma hattının temel taşlarından biri olmuştur. Sergio Ramos, ayrıca İspanya Milli Futbol Takımı'nda da büyük başarılara imza atmıştır. 2008 ve 2012 yıllarında UEFA Avrupa Şampiyonası'nda ve 2010 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya ile şampiyonluk yaşamıştır.