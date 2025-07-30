Galatasaray'da sermaye artışı KAP'a bildirildi

Süper Lig devi Galatasaray, 13 milyar 500 milyon TL'ye ulaşacak sermaye artırımının tamamlandığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;

Şirketimizin 03.07.2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 5.400.000.000.-TL çıkarılmış sermayemizin tamamı nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 8.100.000.000 TL (%150) artırılarak 5.400.000.000 TL'den 13.500.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiş ve sermaye artırımına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.07.2025 tarih ve 39/1219 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu suretle başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin incelenmesi sonucunda; artırılan 8.100.000.000,-TL'lik sermayeyi temsilen payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde gerçekleştirilmiş olup;

- Sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğleri ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine ve

- Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında tescil ve ilan edilmek üzere 13.500.000.000.-TL çıkarılmış sermayemizi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin yeni maddesinin ekteki şekilde onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.