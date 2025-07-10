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Spor

Galatasaray'da sezon hazırlıkları devam ediyor

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

IHA10 Temmuz 2025 Perşembe 19:29 - Güncelleme:
Galatasaray'da sezon hazırlıkları devam ediyor
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Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde akşam yapılan antrenmanın bir bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman pas çalışmasıyla başladı ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Daha sonra futbolcular, iki gruba ayrıldı ve yarı sahada çift kale maç yaptı.

Antrenmanda Arjantinli futbolcu Mauro Icardi planlanan program dahilinde takımdan ayrı bireysel çalıştı.

İzinli olan Roland Sallai, Davinson Sanchez, Alvaro Morata ve yeni transfer Leroy Sane ise antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.

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