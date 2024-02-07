Orta saha takviyesi için fırsatların üzerine giden Galatasaray yönetimi, Christian Eriksen için hem oyuncu hem de Manchester United ile görüşmelerine hız verdi.

YÖNETİM İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Gelecek sezon kontratı bitecek olan futbolcu ile İngiliz ekibi yola devam etmek istemiyor. Yıllık net geliri 2.5 milyon Euro olan Danimarkalı futbolcuyu bonservis vermeden kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Eriksen'i istediği şartlara ikna etmeye çalışıyor.

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI

Kalbindeki sorun nedeniyle Inter'den ayrılan ve bu sezon da diz problemi sonrası formasından 8 maç ayrı kalan 31 yaşındaki oyuncuya, Galatasaray cephesi ise İngiliz basınına göre sakatlık ve fesih maddelerinin olduğu sözleşme önerdi.

41 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Eriksen, 2013 yılında Ajax'tan Tottenham'a 14 milyon, 2020'de İnter'e 27 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeliyle transfer oldu. 2022'de Manchester United'a bedelsiz gelen yıldız futbolcunun şu anki Transfermarkt değeri 13 milyon euro...