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Spor

Galatasaray'da sıcak Zaniolo gelişmesi! Atalanta olmadı, yeni aday Fiorentina

Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen isimlerden Nicolo Zaniolo konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basını, sarı kırmızılıların Atalanta ile anlaşma sağlayamadığını ve Fiorentina'nın devreye girdiğini aktardı. İşte detaylar...

29 Haziran 2024 Cumartesi 13:10 - Güncelleme:
Galatasaray'da sıcak Zaniolo gelişmesi! Atalanta olmadı, yeni aday Fiorentina
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Galatasaray'dan ayrılacak olan Nicolo Zaniolo için İtalya'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

ATALANTA İLE ANLAŞILAMADI

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Zaniolo'yu ikna eden ve Galatasaray ile görüşen Atalanta, ödeme planı konusunda sarı kırmızılı kulüple anlaşmaya varamadı. Toplamda 20 milyon euroluk bir pakette mutabık kalınsa da Galatasaray, transferin kiralık değil satın alma veya zorunlu satın alma opsiyonlu olmasını istedi.

FIORENTINA DEVREYE GİRDİ

Atalanta, 'zorunlu' satın alma veya bonservisini alma konusunda istekli değil ve transfer bu noktada tıkandı. Transferin tıkandığını öğrenen Fiorentina, devreye girdi ve Galatasaray ile görüşmelere başladı.

11 GARANTİSİ VERDİLER

Nicolo Zaniolo'ya ilk 11 garantisi veren Fiorentina, zorunlu satın alma opsiyonu ile devreye girdi ve bonservis konusunda Galatasaray ile pazarlıklara başladı.

TEKLİFİ KABUL EDEBİLİR

Önümüzdeki saatlerin bu transfer için oldukça kritik olduğu ve Zaniolo'nun rotasını bir anda Menekşeler lakaplı Fiorentina'ya kırabileceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Kiralık olarak forma giydiği Aston Villa'da bu sezon 40 maça çıkan Zaniolo, 3 gol kaydetti.

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