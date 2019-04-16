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Galatasaray'da Sinan Gümüş kadro dışı kalıyor

Sinan Gümüş'ün taraftar için yaptığı 'Hepsi Suriyeli' yorumu büyük tepki topladı. Gümüş'ün 'Yanlış anlaşıldım, özür dilerim' açıklamasına karşın Galatasaray yönetimi oyuncuyu kadro dışı bırakma kararı aldı.

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Florya'ya takımı derbisiye uğurlamak için gelen taraftarlar için 'Hepsi Suriyeli yemin ediyorum" yorumu yapan Sinan Gümüş'ü yönetim, kadro dışı bırakacak.
 
Diagne'nin sosyal medya hesabından paylaştığı videoya yansıyan sözleri camiada tepki çeken Sinan, "Kötü niyetli olmayan bir sözümün yanlış anlaşılmasından dolayı çok üzgünüm. Kırdığım, üzdüğüm kimse varsa özür dilerim" dedi. G.Saray antenörü Hasan Şaş "Taraftarın içi rahat olsun. Gerekeni yapacağız" mesajı yolladı.
 
Yönetim oyuncuyu kadro dışı bırakacak. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuyla hiçbir görüşme yapılmayacak.
 
(Sabah)
 

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