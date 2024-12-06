Galatasaray'da Sivasspor hazırlıkları sürüyor

Galatasaray Süper Lig'in 15'inci haftasında pazar günü Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. İdmanın ilk 15 dakikası ısınma hareketleriyle başladı. Koşu ve istasyon çalışmasının ardından futbolcular, grup halinde 5'e 2 pas çalışması yaptı.

Sarı-kırmızılıların antrenmanını Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyeleri saha kenarından takip etti.