Galatasaray'da Sofiane Feghouli depremi! ''Bu kez bitti...''

star.com.tr 18 Aralık 2021 Cumartesi 21:01 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 21:01

Süper Lig'in 17. haftasında evinde Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da sergilediği kötü performansla gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar sahada yoklara oynayan Sofiane Feghouli'yi eleştiri yağmuruna tuttu. 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon yalnızca 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

SOFIANE FEGHOULI'NIN PERFORMANSI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde evinde Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da yıldız oyuncu Sofiane Feghouli, maçta sergilediği etkisiz performansla sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini üzerine çekti.

SOFIANE FEGHOULI'NİN GALATASARAY KARNESİ

31 yaşındaki yıldız oyuncu Sofiane Feghouli, Galatasaray'da bu sezon çıktığı 20 resmi maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Sofiane Feghouli, Galatasaray kariyerinde ise toplam 152 maça çıkarken 33 gol ve 30 asistle takımına katkıda bulundu.

İşte sarı-kırmızılı taraftarların Sofiane Feghouli tepkileri: