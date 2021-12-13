Galatasaray'da Sofiane Feghouli depremi! Ortalık yıkıldı

star.com.tr 13 Aralık 2021 Pazartesi 19:55 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 19:55

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray'da yıldız oyuncu Sofiane Feghouli, maça damga vurdu. Sergilediği kötü performansla dikkat çeken 31 yaşındaki Sofiane Feghouli, eleştirilerin odağı oldu.

SOFIANE FEGHOULI, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray'da yıldız oyuncu maçta sergilediği etkisiz performansla sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini üzerine çekti.

SOFIANE FEGHOULI'NİN GALATASARAY PERFORMANSI

31 yaşındaki Cezayirli yıldız oyuncu Sofiane Feghouli, Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 20 resmi maçta 4 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu. Feghouli, Galatasaray kariyerinde ise toplam 152 maça çıkarken 33 gol ve 30 asistle katkı sağladı.

İşte taraftarların Sofiane Feghouli paylaşımları: