İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2022 Pazar / 16 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6352
  • EURO
    15,8372
  • ALTIN
    929.177
  • BIST100
    2494.37
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Sofiane Feghouli, Yeni Malatyaspor maçında yok
Spor

Galatasaray'da Sofiane Feghouli, Yeni Malatyaspor maçında yok

Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Galatasaray'da, sakatlığı bulunan Sofiane Feghouli forma giyemeyecek.

AA17 Nisan 2022 Pazar 11:15 - Güncelleme: 17 Nisan 2022 Pazar 11:15
ABONE OL

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Nef Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 41 puan topladı.

Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise sezonun geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 22 mağlubiyet sonucunda 20 puan elde etti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere bitmişti.

SAHASINDAKİ SON 3 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda yapılan son 3 müsabakada Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup etti.

FEGHOULİ OYNAYAMAYACAK

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera, Marcao ve Emre Kılınç da yarın kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Altay maçında görev alamayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.