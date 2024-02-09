Galatasaray'da sol bek sorunu çözüldü! Okan Buruk rahat bir nefes aldı

Galatasaray'da beklenen sol bek transferi mutlu sonla bitti. Sarı-Kırmızılılar, Bundesliga 2 ekibi Hannover'den Derrick Köhn'ü kadrosuna kattı.

Transferin gerçekleşmesinde 25 yaşındaki Gana asıllı Alman futbolcunun önemli katkısı oldu. Alman ekibi, sene sonu 3 milyon euroluk çıkış maddesi olan oyuncusu için 5 milyon euro istedi. CimBom, bu öneriye sıcak bakmayınca devreye Köhn girdi. Yetenekli oyuncu kulübündeki alacağını bırakınca transfer gerçekleşti. Sarı kırmızılılar, Köhn için Hannover'e 3 milyon 350 bin euro ve 300 bin euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yapacak.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA KADRODA

Alman ekibi sonraki satıştan yüzde 10 pay alacak. Derrick Köhn bu sezon 300 bin euro, gelecek sezon 450 bin euro maaş kazanacak. Bu transferle birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da rahat bir nefes aldı. Buruk, bu sezon sol bekte Angelino, Kazımcan Karataş, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Berkan Kutlu'ya şans verdi. 25 yaşındaki oyuncu, sol bekte artık Okan Buruk'un ilk tercihi olacak. Hannover forması altında istikrarlı bir performans sergileyen Derrick Köhn, Başakşehir maçında kadrosuna yazılacak.

MAÇLARIN TÜMÜNDE OYNADI

Başarılı çalıştırıcı, kısa süre içinde 25'lik sol beki ilk 11'e monte etmeyi planlıyor. Köhn'ün bu sezonki Bundesliga 2 rakamları ise şu şekilde: "Ligde en fazla skora katkı yapan sol bek; 20 maç 3 gol 5 asist. Ligde oynanan 20 maçta ilk 11 başladı, maç başına 88 dakika süre aldı ve 2 kez haftanın takımına seçildi. Ligde takımı adına en fazla büyük şans yaratan en iyi 3. sol bek. Maç başına atılan toplam şutlarda ligin en iyi sol bek oyuncusu."