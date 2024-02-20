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Spor

Galatasaray'da Sparta Prag mesaisi başladı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Sparta Prag ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA20 Şubat 2024 Salı 14:44 - Güncelleme:
Galatasaray'da Sparta Prag mesaisi başladı
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 22 Şubat Perşembe günü deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Geniş alanda top kapma çalışmasıyla süren idman, topa sahip olma çalışmasının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım, yarın yapacağı antrenmanla Sparta Prag karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Antrenman öncesinde sarı-kırmızılı takımın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin doğum günü kutlandı. Teknik direktör Okan Buruk ve takım arkadaşları pasta kesip, Icardi'yi tebrik etti.

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