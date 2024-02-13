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Spor

Galatasaray'da Sparta Prag mesaisi devam ediyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda evinde Sparta Prag ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları sürüyor.

AA13 Şubat 2024 Salı 15:02 - Güncelleme:
Galatasaray'da Sparta Prag mesaisi devam ediyor
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 15 Şubat Perşembe günü sahasında Çekya'nın Sparta Prag ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman, dinamik ısınmayla başlayıp 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın son bölümünde ise futbolcular taktik çalıştı.

YARIN SON ANTRENMAN YAPILACAK

Galatasaray, Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacağı Sparta Prah maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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