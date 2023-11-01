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Spor

Galatasaray'da stopere tanıdık isim! Nelsson yerine Marcao

Galatasaray'da Victor Nelsson ile yaşanan problemin ardından devre arası için ilk hedef stoper transferi olmuştu. Sarı kırmızı ekip, rotayı Sevilla'da oynayan eski Futbolcusu Marcao'ya kırdı.

Sabah1 Kasım 2023 Çarşamba 19:11 - Güncelleme:
Galatasaray'da stopere tanıdık isim! Nelsson yerine Marcao
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Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Sarı-Kırmızılılar'da Victor Nelsson forma giyemediği için mutsuz. Danimarkalı devre arasında ayrılırsa Galatasaray, eski oyuncusuna yönelecek.

"OYNAMAZSAM GİDERİM"

Galatasaray'da Davinson Sanchez transferi sonrasında Victor Nelsson yedek kulübesine geçti. Danimarkalı savunmacı bu durumu çok sorun etti ve ülke basınına verdiği iki röportajda da "Oynamazsam giderim." ifadelerini kullandı.

MARCAO SÜRPRİZİ!

Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcuya iyi bir teklif gelmesi halinde devre arasında yolları ayırmayı planlıyor. Yerine yine hem ligi hem Galatasaray'ı bilen bir oyuncu gündeme geldi: Marcao...

ÇOK DÜŞÜK BİR RAKAM ÖNERİLECEK

Sevilla'ya gittiği günden bu yana sakatlıklarla boğuşan, iyileştikten sonra da forma bulamayan Brezilyalı stoper için Aslan yoklama çekecek. 27 yaşındaki oyuncu için Cimbom, Sevilla'ya çok düşük bir rakam önerecek.

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

Marcao, Galatasaray formasıyla 141 maça çıktı. Brezilyalı yıldız 2 gol attı, 2 de asist yaptı.

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