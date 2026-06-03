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Spor

Galatasaray'da şubelerin görev dağılımı belli oldu

Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun şubelerdeki görev dağılımı netleşti.

AA3 Haziran 2026 Çarşamba 15:22 - Güncelleme:
Galatasaray'da şubelerin görev dağılımı belli oldu
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Galatasaray Kulübünde Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun şubelerdeki görev dağılımı belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 23 Mayıs'ta gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurul neticesinde yönetimi devralan 93. yönetim kurulunun şubelerdeki görev bölümü şöyle:

Erkek Basketbol: Mecit Mert Çetinkaya

Kadın Basketbol: Mehmet Saruhan Cibara

Tekerlekli Sandalye Basketbol: Mehmet Saruhan Cibara

Kadın Voleybol: Mehmet Saruhan Cibara, Ömer Sarıgül

Erkek Voleybol: Mehmet Saruhan Cibara, Ömer Sarıgül

Yelken: Bora İsmail Bahçetepe, Tanur Lara Yılmaz

Kürek: Metin Öztürk

Sutopu: Bora İsmail Bahçetepe, Tanur Lara Yılmaz

Yüzme: Bora İsmail Bahçetepe, Tanur Lara Yılmaz

Otizm Yüzme Şubesi: Tanur Lara Yılmaz

Atletizm: Eray Yazgan, Mecit Mert Çetinkaya

Judo: Emir Aral

Binicilik: Metin Öztürk, Ozan Bingöl Yurtsever

Briç: Mehmet Saruhan Cibara

Tenis: Mehmet Saruhan Cibara

Espor: Ozan Bingöl Yurtsever

Satranç: Tanur Lara Yılmaz

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