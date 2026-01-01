Galatasaray'a, savunma oyuncularından iyi haberler geldi.

Okan Buruk, ligin ilk devresinin özellikle de son bölümünde savunmadaki eksikler nedeniyle geri 4'lüyü oluşturmakta zorlanmıştı. Sarı kırmızlılarda, defans hattında sakat ya da cezalı futbolcu kalmadı.

Yaklaşık 5 hafta sahalardan uzak kalan Wilfried Singo, sakatlığını tamamen atlattı ve antrenmanlarda takımla birlikte çalışıyor.

45 gün men cezası alan Eren Elmalı'nın da cezası bitti. Milli futbolcu, görev verilmesi halinde Trabzonspor maçında forma giyebilecek.

Kasım ayında milli takımda sakatlanan Kaan Ayhan ise ilk yarının son maçı olan Kasımpaşa mücadelesinin son 2 dakikasında süre almıştı. Tecrübeli savunmacının, 90 dakikayı çıkarabilecek duruma geldiği öğrenildi.

Galatasaray'ın, Trabzonspor maçında savunmadaki tek eksiği Afrika Uluslar Kupası'nda olan Ismail Jakobs...