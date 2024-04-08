İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2024 Pazartesi / 30 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9917
  • EURO
    34,9189
  • ALTIN
    2395.5
  • BIST100
    9756.69
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Süper Lig mesaisi başladı
Spor

Galatasaray'da Süper Lig mesaisi başladı

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

IHA8 Nisan 2024 Pazartesi 16:59 - Güncelleme:
Galatasaray'da Süper Lig mesaisi başladı
ABONE OL

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, iki günlük iznin ardından 11 Nisan Perşembe günü saat 18.00'de yapacağı idmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.