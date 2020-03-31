31 Mart 2020 Salı 09:05 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 09:06

Barcelona ve Juventus gibi dev kulüplerin futbolcu maaşlarında kesintiye gitmesinin ardından Galatasaray da düğmeye bastı... Takvim'de yer alan habere göre corona virüsü krizi nedeniyle tüm Avrupa kulüpleri gibi ekonomik olarak büyük bir sıkıntı yaşamaya başlayan sarı-kırmızılılar, maaşı yüksek olan futbolcularla masaya oturma kararı aldı.

Yönetimin ilk olarak Falcao, Muslera, Belhanda ve Feghouli ile görüşme yapması bekleniyor. Bu 4 futbolcudan maaşlarında indirim talep edilecek. Eğer olumlu yanıt gelmezse bu kez ödemelerin en az 3 ay süreyle ertelenmesinin gündeme geleceği öğrenildi...

Falcao 7 milyon Euro'luk geliriyle sadece Galatasaray'ın değil Süper Lig'in de en fazla kazanan ismi durumunda. Muslera 3.5 milyon Euro, Feghouli 3.8 milyon Euro, Belhanda da 3.3 milyon Euro garanti ücret alıyor.

(Sabah)

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