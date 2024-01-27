Galatasaray'da sürpriz Angelino gelişmesi

Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Angelino konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

ANTRENMANDA YER ALDI

İspanyol futbolcu, cumartesi günü yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Angelino'nun idmana çıkması taraftarlar arasında kafaları karıştırdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar özellikle sosyal medyada, "Ayrılmayacak mı?" sorusunu gündeme getirdi.

OPSİYON NEDENİYLE YEDEK KALDI

Galatasaray'ın Angelino için Leipzig ile yaptığı anlaşmada 27 yaşındaki futbolcunun 20 maça çıkması durumunda 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu yer alıyor. Angelino, son olarak 12 Aralık'taki Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag karşılaşmasında sarı-kırmızılılardaki 19. maçına çıkmış ve opsiyon nedeniyle daha sonra forma şansı bulamamıştı.

Angelino'nun adı transfer döneminde Roma, Marsilya ve Torino gibi ekiplerle anılmıştı.

Galatasaray'da 19 maça çıkan Angelino, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'ın cumartesi günü idmana çıkan Angelino için yaptığı paylaşım