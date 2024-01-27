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Spor

Galatasaray'da sürpriz Angelino gelişmesi

Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Angelino'nun idmanlara katılıyor olması taraftarlarda kafa karışıklılğına neden oldu.

27 Ocak 2024 Cumartesi 17:07 - Güncelleme:
Galatasaray'da sürpriz Angelino gelişmesi
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Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Angelino konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

ANTRENMANDA YER ALDI

İspanyol futbolcu, cumartesi günü yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Angelino'nun idmana çıkması taraftarlar arasında kafaları karıştırdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar özellikle sosyal medyada, "Ayrılmayacak mı?" sorusunu gündeme getirdi.

OPSİYON NEDENİYLE YEDEK KALDI

Galatasaray'ın Angelino için Leipzig ile yaptığı anlaşmada 27 yaşındaki futbolcunun 20 maça çıkması durumunda 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu yer alıyor. Angelino, son olarak 12 Aralık'taki Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag karşılaşmasında sarı-kırmızılılardaki 19. maçına çıkmış ve opsiyon nedeniyle daha sonra forma şansı bulamamıştı.

Angelino'nun adı transfer döneminde Roma, Marsilya ve Torino gibi ekiplerle anılmıştı.

Galatasaray'da 19 maça çıkan Angelino, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'ın cumartesi günü idmana çıkan Angelino için yaptığı paylaşım

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