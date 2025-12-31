Ayhan Akman, Galatasaray Futbol Direktörü Yardımcılığı görevinden ayrıldığını açıkladı. Ayhan Akman yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle 3.5 yıldır yürütmekte olduğum Futbol Direktörü Yardımcısı görevimden ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Akman'ın açıklaması:

"Değerli Galatasaraylılar,

Herkese sağlıklı, mutlu seneler diliyorum.

11 yıl boyunca Galatasaray formasını gururla taşıdım, Şanlı Galatasaray'ı en güzel şekilde temsil etmek için mücadele ettim. Şampiyonluklar yaşadım, kupalar kazandım, kaptanlık yaptım. Muhteşem sevinçler tattım, harika anılar biriktirdim. Tarifi imkansız duygularla Kadıköy'de kaldırdığımız efsanevi 2011-12 şampiyonluk kupasıyla birlikte, Galatasaray forması üzerimde iken kaptan olarak futbolu bıraktım. Ancak bu bir son olmadı benim için, bu camianın bir ferdi olarak Galatasaray'a hizmet etmeye devam ettim. Antrenörlük ve profesyonel idarecilik görevlerinde bulundum, kulübümüz için daima en iyisini yapmaya çalıştım. Üyesi olma şansına eriştiğim Galatasaray'ımızda 4'ü futbolcu olarak toplam 7 şampiyonluk kazandık, hep birlikte. Yeni bir şampiyonluğun daha yolda olduğuna, 2025-26 sezonu sonunda da zirvede olacağımıza yürekten inanıyorum.

Bugün itibariyle 3.5 yıldır yürütmekte olduğum Futbol Direktörü Yardımcısı görevimden ayrılıyorum.

Kulübümüze ligde ve Avrupa'daki hedeflerimiz yolunda sonsuz başarılar diliyorum.

Bu akşam kaybettiğimiz Gökmen Abi'mize de Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza sabırlar diliyorum."