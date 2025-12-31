İSTANBUL 4°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2025 Çarşamba / 10 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9584
  • EURO
    50,5206
  • ALTIN
    5972.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Görevini bıraktığını açıkladı
Spor

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Görevini bıraktığını açıkladı

Ayhan Akman, Galatasaray Futbol Direktörü Yardımcılığı görevinden ayrıldığını açıkladı.

HABER MERKEZİ31 Aralık 2025 Çarşamba 20:44 - Güncelleme:
Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Görevini bıraktığını açıkladı
ABONE OL

Ayhan Akman, Galatasaray Futbol Direktörü Yardımcılığı görevinden ayrıldığını açıkladı. Ayhan Akman yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle 3.5 yıldır yürütmekte olduğum Futbol Direktörü Yardımcısı görevimden ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Akman'ın açıklaması:

"Değerli Galatasaraylılar,

Herkese sağlıklı, mutlu seneler diliyorum.

11 yıl boyunca Galatasaray formasını gururla taşıdım, Şanlı Galatasaray'ı en güzel şekilde temsil etmek için mücadele ettim. Şampiyonluklar yaşadım, kupalar kazandım, kaptanlık yaptım. Muhteşem sevinçler tattım, harika anılar biriktirdim. Tarifi imkansız duygularla Kadıköy'de kaldırdığımız efsanevi 2011-12 şampiyonluk kupasıyla birlikte, Galatasaray forması üzerimde iken kaptan olarak futbolu bıraktım. Ancak bu bir son olmadı benim için, bu camianın bir ferdi olarak Galatasaray'a hizmet etmeye devam ettim. Antrenörlük ve profesyonel idarecilik görevlerinde bulundum, kulübümüz için daima en iyisini yapmaya çalıştım. Üyesi olma şansına eriştiğim Galatasaray'ımızda 4'ü futbolcu olarak toplam 7 şampiyonluk kazandık, hep birlikte. Yeni bir şampiyonluğun daha yolda olduğuna, 2025-26 sezonu sonunda da zirvede olacağımıza yürekten inanıyorum.

Bugün itibariyle 3.5 yıldır yürütmekte olduğum Futbol Direktörü Yardımcısı görevimden ayrılıyorum.

Kulübümüze ligde ve Avrupa'daki hedeflerimiz yolunda sonsuz başarılar diliyorum.

Bu akşam kaybettiğimiz Gökmen Abi'mize de Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza sabırlar diliyorum."

ÖNERİLEN VİDEO

Trabzon'da korkunç kaza: Kırmızı ışıkta motosikletliye çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.