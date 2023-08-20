Galatasaray'da sürpriz Sergio Ramos gelişmesi!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı, Sergio Ramos da bu sezon da Devler Ligi'nde olmayı çok istiyor. Ancak İspanyol stoperin istekleri azımsanmayacak kadar çok.

Beşiktaş, 2 yıllık teklifte bulunduğu oyuncunun 12 milyon Euro maaş isteğiyle masadan kalktı. Sarı kırmızılılar ise Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak 37 yaşındaki futbolcunun istediği rakamı aşağı çekmesi için çalışıyor.

SPONSORLA ARADAKI FARK KAPATILACAK

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un bizzat yürüttüğü transfer görüşmelerinde, oyuncunun ikna edilmesinin an meselesi olduğu öğrenildi. Ramos'un teklifi kabul etmesi halinde ödemeler için diğer transferlerde de olduğu gibi sponsor desteği devreye sokulacak.

RAMOS'TAN BİR BEĞENİ DAHA

Öte yandan Galatasaray'ın sosyal medyadaki birçok paylaşımı beğenen yıldız stoper, Sarı kırmızılı takımın dün akşam Trabzonspor galibiyeti sonrası yaptığı Mauro Icardi paylaşımını da beğendi. Ramos'un bu hamlesi, sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Sergio Ramos, Mauro Icardi'nin paylaşımını beğendi.

SERGIO RAMOS KİMDİR?

Sevilla altyapısında yetişen ve daha sonra Real Madrid'e transfer olan Ramos, İspanyol devinde 16 yıl forma giydi. Ramos, 2021 yazında ise Paris Saint-Germain'e imza attı.