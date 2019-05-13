22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0897
  • 6,8444
  • 254.083
  • 86.282
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'da sürpriz transfer iddiası

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Jeain Philippe Mateta ismi gündeme geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılı takıma Mainz 05'de forma giyen Jean Philippe Mateta önerildi. Alman ekibinin bu sezon başında Lyon'dan transfer ettiği oyuncu menajerler tarafından Galatasaray kulübüne sunuldu.

21 yaşındaki Fransız golcü bu sezon Mainz forması ile 13 gol atıp 3 asiste imza attı. Sezon sonunda santrfor takviyesi yapmasına kesin gözle bakılan Galatasaray'a önerilen Mateta'nın ise özellikle bonservis maliyetinin transfer ihtimalini düşük kılması bekleniyor.

Mainz'ın 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında aldığı Mateta için en az 10-11 milyon Euro civarında bir teklife olumlu yanıt verebileceği ve bu nedenle de Galatasaray'ın ayıracağı bütçeyi aşacağı öğrenildi.

(Futbol Arena)

Yokolşuş isyanı: Paris´in ünlü merdivenleri sahte kanla kaplandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Turuncu listeye çizik

Turuncu listeye çizik

YSK'dan Demirci kararı

YSK'dan Demirci kararı

Teröristlerle sıcak temas

Teröristlerle sıcak temas

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

Kırgızistan'a FETÖ tepkisi: Sadece resmi makamların değil...

Kırgızistan'a FETÖ tepkisi: Sadece resmi makamların değil...

MHP Lideri Bahçeli, eski model otomobilini hediye etti

MHP Lideri Bahçeli, eski model otomobilini hediye etti

Mazbataları iptal edildi, YSK seçim yenileme kararı verdi

Mazbataları iptal edildi, YSK seçim yenileme kararı verdi

İngiltere, Almanya ve Fransa 'dan ortak İdlib açıklaması

İngiltere, Almanya ve Fransa 'dan ortak İdlib açıklaması
 

POPÜLER HABERLER

E-5 Karayolu’nda “makas” terörü kamerada

E-5 Karayolu’nda “makas” terörü kamerada

Google'dan cinsiyetsiz emoji adımı

Google'dan cinsiyetsiz emoji adımı

Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı

Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü, ilk defa gerçekleştirilecek

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü, ilk defa gerçekleştirilecek

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA