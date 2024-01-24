Galatasaray'da Tanguy Ndombele göze girmeyi başardı

Galatasaray'da yaz transfer döneminde kiralık olarak kadroya katılan ancak uzun süre yeterli performansı sergileyemeyen Tanguy Ndombele, gözden çıkartılmıştı.

Devre arasında kontratı feshedilerek Tottenham'a geri yollanması beklenen Fransız oyuncu, son dönem performansıyla teknik heyetin gözüne girdi.

Son olarak Trabzonspor karşılaşmasının son 13 dakikasında oyuna dahil olan Ndombele, güzel futbolunu bir de asistle süsledi. Ndombele'nin takımda kalma olasılığı arttı.

Tanguy Ndombele, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 17 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 5'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 515 dakika sahada kalan 27 yaşındaki Fransız orta saha, 1 asistle skora etki etti.