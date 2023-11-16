Transferin son günlerinde Tottenham'dan 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralanan Tanguy Ndombele, ilk devrenin sonu yaklaşırken, Galatasaray'a henüz katkı sağlayamadı. Şu ana kadar sadece 123 dakika sahada kalabilen 26 yaşındaki futbolcunun antrenman performansı ve fiziksel durumu da sezonun kalanı için ümit vadetmiyor.

Orta sahaya transfer için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, Ndombele ile yolları ayırmanın formülünü arıyor. Yönetimin, Tottenham'la sözleşme feshi konusunda bir görüşme talebinde bulunduğu öğrenildi.

KALMAK İSTİYOR

Galatasaray, Fransız futbolcuyla yolları ayırıp daha hazır daha tempolu bir ismi kadrosuna katacak. Ndombele'nin ise ligin ikinci yarısı için daha umutlu konuştuğu ve Galatasaray'da kalmak istediği iddia ediliyor.