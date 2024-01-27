Galatasaray'da Tanguy Ndombele resmen ayrıldı! İşte yeni adresi...

Galatasaray ara transfer döneminde atağa geçmeden önce takımdan ayrılacak oyuncuları belirliyor. Sacha Boey'in Bayern Münih'e imza atmasının ardından Cimbom, bir oyunucuyla da yollarını ayırmak üzere. Takıma sezon başında kiralık olarak katıldığından bu yana kilo problemi sona ermeyen ve takıma yeterli katkı sağlamayan Tanguy Ndombele, yuvadan ayrılıyor.

TANGUY NDOMBELE YOLCU!

İtalya basınının haberine göre; Fransız ekibi Rennes ve Suudi Arabistan ekibi Al Ettifaq, yıldız orta sahaya talip oldu. Haberin detaylarında, Galatasaray'ın kilo problemi yüzünden Fransız ora sahayla olan kiralık sözleşmesini fesh etmeyi planladığı yazıldı. Öte yandan yıldız oyuncunun da bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Tanguy Ndombele bu sezon Galatasaray formasıyla 18 maçta 1 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi