İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2026 Çarşamba / 17 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5258
  • EURO
    51,396
  • ALTIN
    6875.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da tarihe geçen gol! Mauro Icardi, Gheorge Hagi'yi geride bıraktı
Spor

Galatasaray'da tarihe geçen gol! Mauro Icardi, Gheorge Hagi'yi geride bıraktı

Galatasaray, Türkiye Kupası 3. hafta maçında İstanbulspor'u konuk etti. Takımının açılış golünü kaydeden Mauro Icardi adını sarı kırmızılı kulübün tarihine yazdırdı.

HABER MERKEZİ4 Şubat 2026 Çarşamba 20:43 - Güncelleme:
Galatasaray'da tarihe geçen gol! Mauro Icardi, Gheorge Hagi'yi geride bıraktı
ABONE OL

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sarı kırmızılı kulübün tarihine adını yazdırdı. Arjantinli santrfor, 73 golle Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu.

Mauro Icardi, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan İstanbulspor maçının 5. dakikasında sahneye çıktı. Icardi, ceza sahası içerisinde net bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Icardi, sarı-kırmızılı formayla 118. maçında 73. golünü attı.

Bu golle kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu sıralamasında zirvede bulunan Gheorghe Hagi'yi geride bıraktı ve sarı kırmızılı formayla en fazla gol atan yabancı oyuncu ünvanını elde etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye birlikleri Kamışlı'ya ilerliyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.