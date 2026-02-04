Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sarı kırmızılı kulübün tarihine adını yazdırdı. Arjantinli santrfor, 73 golle Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu.

Mauro Icardi, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan İstanbulspor maçının 5. dakikasında sahneye çıktı. Icardi, ceza sahası içerisinde net bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Icardi, sarı-kırmızılı formayla 118. maçında 73. golünü attı.

Bu golle kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu sıralamasında zirvede bulunan Gheorghe Hagi'yi geride bıraktı ve sarı kırmızılı formayla en fazla gol atan yabancı oyuncu ünvanını elde etti.