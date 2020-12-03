Galatasaray'da Taylan Antalyalı antrenmana çıkmadı

DHA 03 Aralık 2020 Perşembe 16:26 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 16:26

Galatasaray, Süper Lig'in 11'inci haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Dünkü antrenmanda girdiği bir ikili mücadelenin ardından sol ayak bileği burkulan Taylan Antalyalı, günü tedbir amaçlı olarak tedavi ile geçirdi. Oyuncunun sağlık durumu yarın yapılacak tetkikler sonrası netleşecek.

Fernando Muslera, Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao ise kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.