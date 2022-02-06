Galatasaray'da Taylan Antalyalı depremi! ''Tarihin en kötü...''

star.com.tr 6 Şubat 2022 Pazar 17:35 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 17:35

Taylan Antalyalı, Galatasaray'ın Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olduğu önemli mücadelede kötü performansıyla gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada sahada yoklara oynayan Taylan Antalyalı'yı eleştiri yağmuruna tuttu. 26 yaşındaki orta saha bu sezon gol ve asist katkısında bulunamadı.

TAYLAN ANTALYALI, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Galatasaray'ın 2019'un yazında kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı, bu sezon büyük hayal kırıklığına uğrattı. Taylan Antalyalı, sezon başından bu yana sergilediği kötü oyunla eleştiri konusu oldu. Galatasaray'ın Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda konuk olduğu Alanyaspor maçında da kötü oyununu sürdüren 27 yaşındaki orta saha oyuncusuna tepki yağdı.

TAYLAN ANTALYALI'NIN GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray'ın 2019 yaz transfer döneminde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı. 27 yaşındaki milli orta saha oyuncusu bu sezon çıktığı 27 maçta asist ve gol katkısında bulunamadı. Antalyalı, forma şansı bulduğu 27 maçın 23'ünde ilk 11'de yer buldu.

Taraftarların Taylan Antalyalı tepkileri: