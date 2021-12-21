Galatasaray'da Taylan Antalyalı depremi! Yer yerinden oynadı

Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor'a 2-0 yenilen Galatasaray'da Taylan Antalyalı başarısız performansıyla eleştirilerin hedefi oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar Taylan Antalyalı'ya sosyal medyada tepki gösterdi.
Süper Lig'de 7 maçtır kazanamayan Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Adana Demirspor'a 2-0 kaybedilen maçta sergilediği etkisiz performansla sarı-kırmızılı taraftarların tepkilerini üzerine çekti.
Taylan Antalyalı bu sezon Galatasaray forması ile bu sezon çıktığı 23 maçta gol ve asist katkısında bulunamadı. Sarı-kırmızılı forma ile geldiği günden bu yana toplam 83 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu sadece 2 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.