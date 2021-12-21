Galatasaray'da Taylan Antalyalı depremi! Yer yerinden oynadı

star.com.tr 21 Aralık 2021 Salı 23:10 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 23:10

Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor'a 2-0 yenilen Galatasaray'da Taylan Antalyalı başarısız performansıyla eleştirilerin hedefi oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar Taylan Antalyalı'ya sosyal medyada tepki gösterdi.

TAYLAN ANTALYALI, PERFORMANSIYLA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Süper Lig'de 7 maçtır kazanamayan Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Adana Demirspor'a 2-0 kaybedilen maçta sergilediği etkisiz performansla sarı-kırmızılı taraftarların tepkilerini üzerine çekti.

TAYLAN ANTALYALI'NIN GALATASARAY PERFORMANSI

Taylan Antalyalı bu sezon Galatasaray forması ile bu sezon çıktığı 23 maçta gol ve asist katkısında bulunamadı. Sarı-kırmızılı forma ile geldiği günden bu yana toplam 83 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu sadece 2 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

İşte sarı-kırmızılı taraftarların Taylan Antalyalı paylaşımları: